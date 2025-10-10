10月10日午後5時半に公開された石破茂内閣総理大臣所感「戦後80年に寄せて」の全文です。◇◇◇【はじめに】先の大戦の終結から、80年が経ちました。この80年間、わが国は一貫して、平和国家として歩み、世界の平和と繁栄に力を尽くしてまいりました。今日のわが国の平和と繁栄は、戦没者を始めとする皆さまの尊い命と苦難の歴史の上に築かれたものです。私は、3月の硫黄島訪問、4月のフィリピン・カリラヤの比島戦没者の碑訪