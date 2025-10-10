つが恋〜後天性Ωの運命〜この記事の画像を見る容姿端麗でロマンチストなα（アルファ）の青年、一ノ瀬絢斗。彼の夢は、運命のΩ（オメガ）と巡り会い、その人に“初めて”を捧げること（ゆえに童貞）。しかし、なんの因果か彼が結ばれてしまったのは、屈指の遊び人の大取だった……。マンガParkで好評連載中のおススメBL『つが恋〜後天性Ωの運命〜』（千桜都マルミ/白泉社）は、オメガバースという独自の世界観を舞台にした