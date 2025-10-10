◇国際親善試合日本代表―パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）はパラグアイ代表（同３７位）をホームに迎えた。キックオフ前の国歌斉唱では、森保一監督が目を潤ませ、右頬に一筋の涙を流した。３月の２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選、バーレーン戦前の君が代でも、目を真っ赤にしていた森保監督。日本代表はこの試合、前半２１分に先取点を許したが、同２６分に