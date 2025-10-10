２４年の菊花賞馬で、前走の宝塚記念１４着から巻き返しを狙うアーバンシック（牡４歳、美浦・武井亮厩舎、父スワーヴリチャード）が、次走に予定している天皇賞・秋（１１月２日、東京）で、短期免許で初来日を予定しているアレクシ・プーシャン騎手＝仏国＝と新コンビを組むことが決まった。シルク・ホースクラブが１０月１０日、公式ホームページで発表した。同騎手は今年、フランスで９１勝を挙げてリーディング４位の好成