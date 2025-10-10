女子トランポリンで五輪２大会連続出場の森ひかる（ＧＡＴＥ）が１０日、今年から拠点としている英国から一時帰国し、都内で取材に応じた。昨夏のパリ五輪で６位入賞後、今年１月から拠点を英国に移した。練習ではパリ五輪金メダルのブライオニー・ページ（英国）とともに練習に励み、現地のコーチに指導を仰いでいる。単身で言葉も分からない国でゼロらのスタートで苦労を重ねる日々だが、家事など私生活もすべて自身でこなす