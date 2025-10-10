◇国際親善試合日本代表―パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、パラグアイ代表（同３７位）と対戦し、前半２１分に失点した。相手陣内に押し込む時間を続けたが、中盤のロングパスからピンチを招いた。森保一監督が前日会見で警戒する選手に挙げたパラグアイ代表の１０番、ＭＦアルミロンが日本代表のペナルティーエリア内で左足でトラップ。うまく体を持ち直