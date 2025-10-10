国際情報誌フォーサイト元編集長の堤伸輔氏が10日、TBS系「Nスタ」（月〜金曜後3・49）に生出演。公明党の斉藤鉄夫代表がこの日、自民党の高市早苗総裁と会談し、自民との連立政権から離脱すると伝えたことについてコメントした。公明は1999年10月に自民、自由両党連立政権に参加。野党時代を除いた25年に渡る協力関係にピリオドが打たれることになるが、堤氏は「たらればの話をすれば、もし高市新総裁になっていなかったら、