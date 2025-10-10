名古屋・松坂屋で開催中の「秋の大北海道物産展」では、行列必至のラーメンや道外初登場のスイーツなど “北海道の美味”が集結。実は「北海道物産展」は利益度外視のイベントながら、店全体の売り上げを押し上げる百貨店の大黒柱となっています。人気催事の魅力を探りました。 ■北海道を知り尽くすバイヤーのこだわり 松坂屋名古屋店で、10月13日まで「秋の大北海道物産展」が開催されています。