秋篠宮家の次女・佳子さまが、京都で伝統工芸品の展覧会をご覧になりました。日本工芸会の総裁を務める佳子さまは、きょう午前、京都市の百貨店で開催中の「日本伝統工芸展 京都展」を訪問されました。会場には325点の入選作品が展示されていて、佳子さまは、滝の流れを表現した木工芸品について熱心に質問したあと、木材の表面を削る工具・かんなを手に取り、「これできれいな線が出るんですね」などと話されました。その後