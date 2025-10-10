YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」でりゅう先生が、「貧乏社長ほど売上ばかりを求めている。成功企業だけが密かに実践している『利益倍増の方程式』」と題し、「売れる商品よりも儲かる商品を売れ！」と断言。視聴者からの「売上は上がっているのに、なぜか利益が上がらない」という悩みに対し、利益をすぐに上げるための実践的なマーケティング戦略を熱く語った。 りゅう先生は冒頭、「