牧場にやってきたわんこが出会ったのは羊さん♪挨拶するためにおしりのニオイを嗅いだ瞬間……！？まさかのリアクションを見せたわんこの姿が Instagramに投稿されると、記事執筆時点で28万7000回も再生され「どういう感情！？wwww」「なかなかの衝撃でラリってしまったw」「こ、これは喜んでる？苦しんでる？」とコメントが殺到しました！ 【動画：牧場にきた犬が『羊のおしりを嗅いだ』結果→衝撃的なニオイで…芸人顔負けのリ