GU（ジーユー）とUNDERCOVER（アンダーカバー）が手掛けるスペシャルコレクション「UG」から、2025年秋冬アイテム全21型が登場！10月24日（金）より、GUの店舗および公式オンラインストアにて販売がスタートします。今回は、メンズパンツを除くバッグや小物アイテムを全種類ご紹介しますよ。【UG】毎日使いたくなるトート、ショルダーバッグ「トートバッグ UNDERCOVER +X」（税込3990円）『ブラック』『シルバー』「ショルダーバッ