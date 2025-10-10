JR東日本クロスステーション フーズカンパニーは、復刻・日本食堂「トンカツ弁当」を10月1日から2026年2月末ごろまで販売する。駅弁発祥140周年にあわせた取り組み。1976年に日本食堂調理所が製造していた「トンカツ弁当」を、残された資料をもとに当時のままに再現した。価格は1,400円（税込）。販売場所は、東京駅の駅弁屋 祭 グランスタ東京、新宿駅の駅弁屋 頂、上野駅の駅弁屋 上野中央改札口、大宮駅の駅弁屋 旨囲門 エキュ