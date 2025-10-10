アパホテルは、「アパホテル〈大分駅前〉」を12月3日に開業する。ティーケーピーとのフランチャイズ契約によるもの。建物は地上12階、地下1階建て。客室は、シングル、ダブル、ツイン、デラックスツイン、バリアフリーの5タイプ、255室を設ける。全室禁煙で、隣り合う客室をつなげるコネクティングルームを設ける。館内には、地元食材を生かす直営レストランを1階、大浴殿と露天風呂を12階、ルーフトップバーを屋上に設置する。食