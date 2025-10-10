岐阜県高山市で秋の高山祭が行われ、天候にも恵まれ、国の内外から訪れた多くの観光客でにぎわいました。 【写真を見る】宵祭にからくり奉納…『秋の高山祭』に2日間で約19万5千人 ｢美しさに見とれた｣「歴史感じた…」多くの外国人観光客の姿が 岐阜･高山市 ユネスコの無形文化遺産に登録されている高山祭。10月9日午後6時頃から、10台の豪華絢爛な祭り屋台が街中に繰り出す、「宵祭」が行われました。約100個のちょうちんを灯し