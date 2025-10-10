◇スポニチ後援第35回九州沖縄高校ゴルフ選手権新人戦大会（2025年10月10日熊本県あさぎり町熊本クラウンゴルフ倶楽部＝男子6949ヤード、女子6443ヤード、パー72）日本女子オープンで優勝を争い、3位でローアマに輝いた広吉優梨菜（福岡第一1年）が初出場初優勝を決めた。4バーディー（1ボギー）を奪い、女子ではただひとりのアンダーパーとなる3アンダー、69をマークした。5日に終わったばかりの女子ゴルフ最高峰トーナ