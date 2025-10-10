元ウェザーニュースキャスターでフリーの檜山沙耶アナが１０日までに自身のＳＮＳを更新。ハイキングを満喫した。インスタグラムに「初高尾山爽やかな陽気でハイキング日和でした」とつづり、ベースボールキャップと白いＴシャツを組み合わせた、スポーティーなカジュアルコーデを披露した。この投稿には「お疲れ様です」「素敵な写真」「いつもの時計」「天気も良くて良かったね」「時同じく登りたかった」「高尾山と言え