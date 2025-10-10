“万博産のサツマイモ”を閉幕直前に収穫です。万博会場の中心にある「静けさの森」。ここで青々と葉やつるを広げているのが・・・“万博産のサツマイモ”です。開幕にあわせて植えられ、きょう収穫の時を迎えました。白ハト食品工業・永尾俊一社長「お芋の農業とお芋のスイーツの未来を体験してもらうために作ったのがこの施設です」特徴は、可動式の鉄コンテナで、苗から栽培されたこと。しゃがまず立ったまま収穫できるため、体