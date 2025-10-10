女優の松本若菜が１０日、都内で「ナイトスクリーンプレミアムトークショー」に出席した。女性記者、女性ライターが「女性をエンパワーメントする作品」を選ぶ、女性記者映画賞のアンバサダーに就任。「映画祭でレッドカーペットを歩くのは初めて。いい思い出になります」と喜び、歩みを進めた。松本にとって映画は「大切な存在」。２０１７年のヨコハマ国際映画祭で助演女優賞を受賞（「愚行録」石川慶監督）した際に気づい