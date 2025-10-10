北海道帯広保健所は、飲食店で調理された弁当を食べた客21人がノロウイルスによる食中毒になったと発表しました。食中毒が発生したのは、帯広市の「旬彩お届けお弁当けやき」です。2025年10月3日、弁当を食べた家族など5団体34人のうち、21人が翌日から体調を訴え、そのうち15人が病院を受診しました。受診した人や飲食店の従業員の便からはノロウイルスが検出されたということです。入院した人はなく、症状は下痢や嘔吐、発熱など