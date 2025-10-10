広陵高校は、2025年1月に野球部員の間で起きた暴力事案について、10月10日付けで第三者委員会を設置しました。広陵高校野球部をめぐっては1月、当時1年生の部員に対し複数の部員が暴力をふるう事案が発生。高野連から3月に厳重注意処分を受けていました。しかし学校側の報告と被害者側の主張に食い違う点があったことから、第三者委員会の設置が決まっていました。設置は10月10日付けで3人の弁護士による委員会が、事実関係や学校