「国際親善試合、日本代表−パラグアイ代表」（１０日、パナソニックスタジアム吹田）試合前の君が代斉唱で、日本代表の森保一監督が涙をこぼした。満員のスタジアムで先発メンバーの斉唱がテレビ画面に映った後、カメラはベンチの控え選手に続いて、森保監督の表情をとらえた。指揮官は目を真っ赤にして君が代を歌い、最後に右目から一筋の涙がこぼれ落ちた。森保監督が国歌斉唱で瞳を潤ませるのは珍しいことではないが