沖縄の東海上を発達しながら北上する台風23号は、大分県内には12日未明に最も接近する見込みで3連休も注意が必要です。 【写真を見る】台風23号、12日未明に大分県内最接近か海上で強風・高波の恐れ 台風23号は10日午後3時現在、中心気圧が1002hpaで、南大東島の北を1時間におよそ20キロの速さで西北西に進んでいます。台風は今後発達しながら11日には奄美大島に接近した後、進路を東寄りに変えて九州の南海上を通過する見通し