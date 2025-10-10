甘くて可愛い上に、どこか儚げな魅力のあるニューフェイス・本田紗来。今回は、Rayの世界観にぴったりな彼女の私服コーデを3つご紹介します♡ 18歳の透明感たっぷりな紗来が着こなすとっておきのガーリーコーデは必見！着用アイテムやブランドを、ぜひ参考にしてみてくださいね。甘〜い私服大こうかい！お洋服まで可愛い♡「Rayの衣装？」と思わず言いたくなる、私服までもがガーリーなさら。そんなさらのとっておきのコ