スポーツ志向の「ヴェゼルRS」が新設定される！2025年9月18日、ホンダは「ヴェゼル」に新たなグレード「e：HEV RS」を設定し、全国の販売店で先行予約を開始しました。どのようなモデルなのでしょうか。新たな「ヴェゼル e：HEV RS」に期待大！【画像】超カッコいい！ これがホンダの「“新”ヴェゼル」です！ 画像で見る（30枚以上）ヴェゼルは2013年に初代が登場したコンパクトSUVで、上質なデザインと広い室内空間を特徴