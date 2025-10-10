インターネットを通じて公開される様々な動画と、それらを生み出すクリエイターの方々をピックアップしてお届けする「週刊チャンネルウォッチ」。今回は、『よろずや』のメンバー『ほむら』さん『ゆん』さんへ、東京ゲームショウ2025に参加した模様をインタビューします。東京ゲームショウ2025インタビュー「よろずや」――まずは自己紹介をお願いしますほむらさん：「普段『よろずや』というグループで活動しています、元気担当の