この漫画は、著者･まえだ永吉(＠eikiccy)さんが描く、友情物語です。親友だと思っていた友達の度重なる遅刻や嘘、自己中心的な考えに嫌気が差した主人公さほさん。迷いながらも友人と縁を切る決断をします。｢親しき中にも礼儀あり｣この言葉がしっくりくる、そんな物語です。『親友だと思っていたのは私だけ？』第6話をごらんください。 毎回、道路渋滞で遅刻したと主張するふうかさんに、さすがにブチ切れるさほさん。本当の理由