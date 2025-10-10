Image: Raymond Wong / Gizmodo US 今月9日に発売になたばかりのPixel Buds 2a。Pixelイヤホンのランナップでは廉価モデルに位置しており、前モデル（Pixel Buds A）以来4年ぶりのアップデートとなりました。最大の特徴はPixel Aシリーズでは始めてアクティブノイズキャンセリング機能（ANC）に対応したこと。以下、発売前から入手していた米Gizmodoによるレビューをお届けします。が、その