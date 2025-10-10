格闘家の男が逮捕・起訴されました。韓国籍の格闘家・金在勲（キム・ジェフン）被告（35）は2025年1月、メダルだと偽って約3.5kgの金を韓国から密輸しようとし、消費税など200万円あまりの支払いを逃れようとした罪に問われています。警察と大阪税関によると、事前につかんだ情報をもとに税関の職員が韓国からの渡航者の荷物を調べたところ、日本人7人がメダル状の金を首にかけるなどしていたのが見つかりました。金被告は指示役と