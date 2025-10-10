◇国際親善試合日本−パラグアイ（2025年10月10日大阪・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表(FIFAランキング19位)は、国際親善試合でパラグアイ代表(同37位)と対戦。前半21分に失点を喫した。前半21分、パラグアイの10番MFアルミロンがDF瀬古、渡辺の間から綺麗に抜け出すと、そのまま左足でシュート。これがGK鈴木の股の間からゴールマウスに吸い込まれた。パラグアイは南米予選を勝ち抜き、2026年W杯北中