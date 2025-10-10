歓喜のシャンパンファイトに大谷翔平選手（31）も喜び爆発、ロサンゼルス・ドジャースが地区シリーズ突破を決めました。勝てば突破の決まる第4戦に1番・指名打者で先発した大谷選手は第1打席。初球から積極的に振っていきますがここはサードへのファウルフライに倒れました。さらに6回の第3打席も空振り三振と、先発のサンチェス投手を打ち崩せず試合は6回を終え0対0と息詰まる投手戦となりました。しかし7回でした、ドジャース2番