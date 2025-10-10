台風２３号は１０日、沖縄・南大東島に接近した。気象庁によると、１１日は鹿児島県・奄美大島に近づき、進路を北東に変え、暴風域を伴って発達しながら１２〜１３日に東京・伊豆諸島へ接近する見通し。台風は１０日午後９時現在、南大東島の北北西約１４０キロでほとんど停滞している。中心気圧は１０００ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は１８メートル。同庁によると、伊豆諸島は、１１日から警報級の大雨、１２日か