俳優の比企理恵さんが、還暦を目前にして眼窩底骨折という重傷を負ったことを自身のブログで報告しました。【写真を見る】【 比企理恵 】眼窩底骨折を報告還暦の「誕生日に手術」「一日絶食」手術前夜に思い悩むも「仕方ない！寝るか」比企さんは舞台公演で愛知を訪れていた際「ホテルで転倒して、目の付近、怪我をしちゃった」とのこと。病院で出演は大丈夫と診断され、無事公演を終えて帰京し、精密検査を受けたところ「眼窩