日本の政治が揺れています。自民、公明の連立関係が崩壊しました。日本テレビ政治部官邸キャップの平本典昭記者が、3つの疑問について解説します。――自公連立関係の解消、その後の会見など踏まえてどうみましたか？高市氏の会見で印象を持ったのは、怒り・不満・納得がいかないといった感情でした。現場の記者に聞くと、体全体から怒りがみなぎっていたと。本来であれば、連立解消で意気消沈する場面もあったかもしれませんが、