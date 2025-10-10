元日のニューイヤー駅伝に出場したチームが１０日、みどり市の小学校を訪れ、子どもたちに走り方のコツや運動の楽しさを伝えました。 みどり市の大間々北小学校を訪れたのは愛知県に拠点を置く駅伝チーム「トヨタ紡織陸上部」の選手とコーチ７人です。 この陸上教室は子どもたちに夢や感動を与えようとニューイヤー駅伝を主催する日本実業団陸上競技連合が行っているものです。 １０