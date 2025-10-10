全国から有名なラーメン店が集まるイベントが、１０日から高崎駅前で始まりました。 ＬＡＢＩ１ＬＩＦＥＳＥＬＥＣＴ高崎のイベントスペースで１０日始まった北関東ラーメンフェスタは食を通じた地域活性化を目指すヤマダホールディングスが全国のおいしいラーメンを紹介しようと企画したものです。 初めて開かれた２０２３年は群馬のみでの開催でしたが、去年は栃木と茨城が加わり、ことし