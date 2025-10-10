北陸農政局が、9月25日時点でのコメの予想収穫量を発表しました。 新潟県の10aあたりの予想収穫量は524kgで、前年産に比べ9kgの増加が見込まれています。地域別では、上越が前年比で4kg減少していますが、中越で15kgの増加、下越で11kgの増加、佐渡で4kgの増加となりました。 理由について北陸農政局の担当者は、作付け面積が増えたことや7月の登熟期に天候が良く、8月に適度な雨があったことで10aあたりの収量が増えたと話