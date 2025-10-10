公明党の斉藤鉄夫代表は自民党との連立から離脱する方針を明らかにしました。県内の有権者からも驚きの声が上がっています。 ３０代男性「困るんじゃないですかね。公明党にとっても自民党にとっても。連立政権は戻ってほしいかな『一旦は白紙』と言っているので」 公明党県本部の栗原俊二代表は「斉藤代表の判断を支持する、広島での自公協力については対立は望んでないので考えを伝えたうえで これからどんな関係を築けるか検