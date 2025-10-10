広陵高校は１月に野球部で発生した暴力事案に関して、新たに第三者委員会を設置しました。 今年１月、当時１年生の部員が寮で禁止されているカップラーメンを食べたとして当時２年生の複数の部員から暴力を受けていました。 広陵高校はすでに日本高野連から「厳重注意」処分を受けていますが、県から公平性の確保が必要との助言を受け、弁護士３人で構成する第三者委員会を設置しました。 広陵高校は「今後調査を行い、事