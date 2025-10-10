シニアたちが頂点を争います。全国大会への切符をかけたゲートボールの県大会が上越市で行われました。 越後薬草カップ 県選抜ゲートボール大会。今年は満64歳以上の男女28チームが出場しました。 ■越後薬草 関川宏憲営業部長 「ゲートボールはチーム競技。みなさん声を掛け合い、勝ち負けも大事だが今日1日が皆さまの思い出に残る1日となるよう祈願しております。」