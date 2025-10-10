県立広島大学は職員が複数の学生サークルから受け取った７００万円あまりを競輪に使っていたとして謝罪しました。 県立広島大学 森永力学長「この度は誠に申し訳ありませんでした」 県立広島大学の広島キャンパス教学課の２０代職員は、本来の業務ではない金銭の調整を行う立場のように振舞い、１１のサークルなどから現金を受け取っていました。 先月末に職員本人が「学生サークルのお金を使い込んだ」と大