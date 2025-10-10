東広島市の住宅で親子３人の遺体が見つかった事件で、警察は死亡した当時３２歳の息子を殺人の容疑で書類送検しました。 １月、東広島市八本松南の住宅でこの家に暮らす両親と息子の３人が遺体で見つかりました。 両親はそれぞれ１階と２階のベッドにあおむけで倒れていて、息子は２階にある自分の部屋で首を吊った状態で見つかっていました。 警察は第三者による介在が確認できなかったことなどから、息子が両親の首を手で絞め