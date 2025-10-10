元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが局の垣根を越えたアナウンサー集合ショットを公開した。１０日に自身のインスタグラムに「あきちゃんのベビたんに会いにひさしぶりに４人そろっておしゃべりできて、とーっても楽しいひとときだった」とつづり、今年７月に第１子を出産し、現在育休に入っているテレビ東京の角谷暁子アナウンサー、日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー、佐藤梨那アナウンサーと４人で撮影した写真を