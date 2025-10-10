秋田朝日放送 秋田県にかほ市で１０日、高齢者と小学生が簡単にできるスポーツを通じて交流しました。 ６０歳以上の人たちを対象にした高齢者学級「金浦福寿大学」のメンバー２０人が地元の金浦小学校を訪れました。参加者は金浦小学校の４年生２０人とグループにわかれて２つのスポーツを体験しました。 的となる白いボールに自分のチームのボールをいかに近づけるかを競う「