秋田朝日放送 「安全・安心なまちづくりの日（１１日）」を前に、秋田県大館市で１０日園児たちが１日警察署長を務め、特殊詐欺被害の防止などを呼びかけました。 大館警察署で行われた全国地域安全活動の出動式では、向陽こども園の園児１０人が１日警察署長に任命されました。 パトロールに向かうパトカーを見送った後、署長自ら現場に出向き、この日一番の仕事にとりかかります。近くのスーパー