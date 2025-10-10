ロンドン午前、公明党の連立離脱報道で一時円買いも続かず＝ロンドン為替 ロンドン午前は値動きが次第に落ち着いてきている。ロンドン朝方には、公明党が自民党との連立を離脱すると表明、市場は反射的に円買いの反応をみせた。ドル円は152.90付近から一時152.39近辺まで急落した。しかし、その後すぐに152.80付近まで買い戻しが入った。今後の政局次第では高市トレード期待がしぼむ可能性があり、極めて流動的な状況と