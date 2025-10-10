◇米男子ゴルフツアーベイカレント・クラシック・レクサス第2日（2025年10月10日神奈川県横浜CC＝7315ヤード、パー71）59位から出た石川遼（34＝CASIO）は2バーディー、1ボギー、1トリプルボギーの73と落とし、通算5オーバーで69位に後退した。不完全燃焼の1日だった。石川は「昨日よりコンディションも易しかったし、スコアを伸ばしたかった。チャンスもつくれていたけど、ミドルパットを決められなかった」と残念そ