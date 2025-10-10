2023年、宮城・南三陸町で発見された遺骨が、東日本大震災で行方不明となった岩手・山田町の山根捺星（なつせ）さん（当時6）であることが判明しました。娘が見つかったことを受け、母親の山根千弓さん（49）は「うれしいですね、やっぱりね。見つからないって諦めていたので」「まさかの連絡でうれしい気持ちとちょっとまだ寂しくなりつつもありますけど」と心境を語りました。震災当日、祖母と2人で自宅にいた捺星さん。一緒に避