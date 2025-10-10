明日10月11日（土）よる11時〜 日本テレビ系で放送「Google Pixel presents ANOTHER SKY」のゲストは新木優子。ファッション誌「non-no」の専属モデルを8年間務め、公式Instagramのフォロワー数は現在492万人。女優としても活躍の幅を広げ、明日よる9時放送開始の日本テレビ系10月期土曜ドラマ「良いこと悪いこと」では、間宮祥太朗とともにW主演をつとめる。そんな新木のアナザースカイは、スペイン・バルセロナ。2014年に