[10.10 キリンチャレンジ杯](パナスタ)※19:20開始主審:コ・ヒョンジン副審:パク・キョンヨン、チャン・チョンピル<出場メンバー>[日本]先発GK 1 鈴木彩艶DF 4 渡辺剛DF 22 瀬古歩夢DF 25 鈴木淳之介MF 14 伊東純也MF 8 南野拓実MF 10 堂安律MF 17 田中碧MF 13 中村敬斗MF 21 佐野海舟FW 19 小川航基控えGK 23 早川友基GK 12 大迫敬介DF 5 長友佑都DF 3 谷口彰悟DF 2 橋岡大樹DF 16 安藤智哉MF 15 鎌田大地MF 7 相馬勇紀MF 2